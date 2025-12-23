Concert Ervah Party #4, Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Ervah Party #4

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Pour sa quatrième édition, la ERVAH PARTY revient avec une énergie renouvelée et met à l’honneur la scène rap locale et émergente. La soirée réunit un live d’un rappeur local en pleine ascension, une programmation rap underground qui fait la part belle aux nouvelles voix prometteuses, ainsi que des DJ sets qui feront monter l’ambiance tout au long de la nuit. Portée par l’association ERVAH, cette édition propose une immersion authentique dans la créativité et la vitalité des cultures urbaines, offrant au public un moment de partage, de découverte et de fête au cœur du Havre.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

