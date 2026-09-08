Concert Es Lo Que Hay Salle Capranie Ondres

Informations pratiques

Ondres

Concert Es Lo Que Hay

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 22:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Depuis vingt-quatre ans, Es Lo Que Hay écume les scènes landaises et nationales et bien au-delà… Musicalarue, Hestiv’Oc , La fête de l’Huma à la Courneuve sans oublier Festibaloche et autres Mascarock… Bref… avec une seule ambition : partager le plaisir de jouer ensemble et embarquer le public dans leur joyeux désordre musical.

Es Lo Que Hay, c’est une bande de copains devenue incontournable dans le paysage festif du Sud-Ouest.

Une section cuivres qui envoie, des guitares qui claquent, des textes engagés et une énergie communicative.

Chez eux, pas de prise de tête, juste de la musique, du partage et une furieuse envie de faire la fête.

Ouverture des portes à 20h. Concert à 20h30. Place debout non numérotée.

Billetterie en ligne ou au Point Com (office de tourisme & tiers-lieu à Ondres). .

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

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English : Concert Es Lo Que Hay

L’événement Concert Es Lo Que Hay Ondres a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Seignanx