Concert Es lo temps Gilles Vigneault en Occitan Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence

Concert Es lo temps Gilles Vigneault en Occitan

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 18h. Bastide du Parc Jourdan 8 Avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Le temps n’est pas dans l’horloge mais dans votre cœur qui bat. Cette phrase de Gilles Vigneault qui orne le mur de notre Grange depuis 17 ans résonne aujourd’hui plus que jamais.

Fin des années 70, Miquèu Montanaro tombe sur le disque de Félix Leclerc, Robert Charlebois et Gilles Vigneault en concert sur les plaines d’Abraham à Québec. Gilles Vigneault le touche particuliè¬rement car il parle des gens du pays , ce qui résonne fortement avec ses préoccupations occitanes.

Miquèu a donc entrepris de traduire ces chansons d’une portée universelle en occitan (provençal maritime). 45 ans après, encouragé par Gilles Vigneault, il enregistre un CD en hommage à cet auteur, compositeur, interprète québécois incroyable.



Porter la beauté, la poésie, la vie dans tout ce que nous faisons est un acte de résistance .



Miquèu Montanaro chant, flûtes, harmonica, ney et les musiciennes québécoises :

● Liette Remon chant, violon

● Nadia Delisle piano.



Organisé par l’association Ostau de Provença-Oustau de Prouvènço, l’association Cepd’Oc et l’association Creo Provence. .

Bastide du Parc Jourdan 8 Avenue Jules Ferry Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur affaires-provencales@mairie-aixenprovence.fr

English :

Time is not in the clock, but in your beating heart. This phrase by Gilles Vigneault, which has adorned the wall of our Grange for 17 years, resonates today more than ever.

