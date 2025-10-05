Concert Escales d’Automne LARREULE Larreule

Rendez-vous incontournable de l’automne, les talentueux musiciens de l’EITHP, dirigés par leur chef d’orchestre Emmanuel Petit, prennent place une fois de plus dans l’abbatiale Saint-Orens de Larreule pour un voyage dans la musique de Mozart.

Au programme

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphonie n°1 en mi bémol majeur K.16

Concerto pour violon n°3 en sol majeur K.216

Symphonie n°40 en sol mineur K.550

LARREULE Abbatiale Saint-Orens Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 71 30 aude.senmartin@ha-py.fr

English :

A not-to-be-missed autumn event, the talented musicians of the EITHP, led by their conductor Emmanuel Petit, once again take to the Abbey Church of Saint-Orens in Larreule for a journey through the music of Mozart.

On the program:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphony n°1 in E-flat major K.16

Violin Concerto No. 3 in G major K.216

Symphony No. 40 in G minor K.550

German :

Die talentierten Musiker des EITHP unter der Leitung ihres Dirigenten Emmanuel Petit nehmen wieder einmal in der Abteikirche Saint-Orens in Larreule Platz, um sich auf eine Reise durch die Musik Mozarts zu begeben.

Auf dem Programm stehen

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Sinfonie Nr. 1 in Es-Dur K.16

Violinkonzert Nr. 3 in G-Dur K.216

Symphonie Nr. 40 in g-Moll K.550

Italiano :

Un appuntamento autunnale da non perdere: i talentuosi musicisti dell’EITHP, guidati dal loro direttore Emmanuel Petit, salgono nuovamente sul palco della chiesa abbaziale di Saint-Orens a Larreule per un viaggio nella musica di Mozart.

In programma:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Sinfonia n. 1 in Mi bemolle maggiore K.16

Concerto per violino n. 3 in sol maggiore K.216

Sinfonia n. 40 in sol minore K.550

Espanol :

Cita ineludible del otoño, los talentosos músicos del EITHP, dirigidos por su director Emmanuel Petit, se suben de nuevo al escenario de la iglesia abacial de Saint-Orens en Larreule para un viaje a través de la música de Mozart.

En el programa:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Sinfonía nº 1 en mi bemol mayor K.16

Concierto para violín nº 3 en sol mayor K.216

Sinfonía nº 40 en sol menor K.550

