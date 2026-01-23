Concert Escapades Baroques: Purcell, Vivaldi, de Lalande … église St Eugène Ste Cécile Paris
Concert Escapades Baroques: Purcell, Vivaldi, de Lalande … église St Eugène Ste Cécile Paris samedi 21 février 2026.
Eglise chauffée !
Concert Escapades Baroques
Sonates, Concerto, Allegro de Haendel, Uccellini, Biber, Vivaldi, Soler, Buxtehude
Airs en Solo et Duo : Soprano & Ténor
de Purcell : An Evening Hymn on a Ground – Wondrous Machine Haendel : Who calls my parting Soul – Total Eclipse
de Lalande : Leçons de Ténèbres
par l’ Ensemble Escapades Baroques : soprano, ténor, flûtes, violon, viole de gambe violoncelle, théorbe, clavecin, percussions
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Airs en Solo et Duo : Soprano & Ténor :
de Purcell, Haendel, de Lalande
Sonates, Concerto, Allegro
de Haendel, Uccellini, Biber, Vivaldi, Soler, Buxtehude
Le samedi 21 février 2026
de 15h30 à 16h30
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T16:30:00+01:00
fin : 2026-02-21T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-21T15:30:00+02:00_2026-02-21T16:30:00+02:00
église St Eugène Ste Cécile 4 rue Ste Cécile 75009 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1981318740689?aff=oddtdtcreator
Afficher la carte du lieu église St Eugène Ste Cécile et trouvez le meilleur itinéraire