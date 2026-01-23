Concert Escapades Baroques: Purcell, Vivaldi, de Lalande … église St Eugène Ste Cécile Paris

Eglise chauffée !

Concert Escapades Baroques

Sonates, Concerto, Allegro de Haendel, Uccellini, Biber, Vivaldi, Soler, Buxtehude



Airs en Solo et Duo : Soprano & Ténor

de Purcell : An Evening Hymn on a Ground – Wondrous Machine Haendel : Who calls my parting Soul – Total Eclipse

de Lalande : Leçons de Ténèbres

par l’ Ensemble Escapades Baroques : soprano, ténor, flûtes, violon, viole de gambe violoncelle, théorbe, clavecin, percussions

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Le samedi 21 février 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Public jeunes et adultes.

église St Eugène Ste Cécile 4 rue Ste Cécile 75009 Paris

