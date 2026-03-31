Concert Escape-ism (usa) + Fuckboy (Perpignan) + Dj’s, Le Nautilus, Perpignan

Concert Escape-ism (usa) + Fuckboy (Perpignan) + Dj’s Mardi 31 mars, 19h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T19:30:00+02:00 – 2026-03-31T23:00:00+02:00

Fin : 2026-03-31T19:30:00+02:00 – 2026-03-31T23:00:00+02:00

Une nuit un peu à part au Nautilus. Escape-ism arrive des États-Unis pour présenter son nouvel album, un rock minimal, tendu et presque hypnotique, toujours emmené par légendaire Ian Svevonious, ses psalmodies suaves et hypnotiques , quand la musique devient une façon très simple de sortir du réel. En face, Fuckboy joue à domicile, guitares brutes, tension continue, une manière directe et sans fioritures de faire monter la pression.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/concert-escape-ism-usa-fuckboy-perpignan-dj-s »}]

Escape-ism arrive des États-Unis un rock minimal, tendu et presque hypnotique, toujours emmené par légendaire Ian Svevonious. En face, Fuckboy joue à domicile, guitares brutes, tension continue,