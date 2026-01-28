CONCERT ESMD Soissons

CONCERT ESMD

9 allée Claude Debussy Parc Gouraud Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

CONCERT ESMD DIMANCHE 12 AVRIL 16H00 AUDITORIUM CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION au 03 23 59 10 12 ou par mail cmd@agglo-soissonnais.com

Sous la direction d’Arie Van Beek, cet événement promet d’être un moment d’émotion pour tous les amateurs de musique. L’ESMD, basée à Lille et à Roubaix, est le seul établissement au nord de Paris accrédité par le Ministère de la Culture pour délivrer le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien, ainsi que d’autres diplômes dans le domaine de la musique et de la danse. Après le succès des précédentes éditions, ne manquez pas ce nouveau rendez-vous !

9 allée Claude Debussy Parc Gouraud Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

English :

ESMD CONCERT SUNDAY, APRIL 12 4:00 PM AUDITORIUM CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE FREE ADMISSION BY RESERVATION on 03 23 59 10 12 or by e-mail: cmd@agglo-soissonnais.com

Under the direction of Arie Van Beek, this event promises to be an emotional moment for all music lovers. ESMD, based in Lille and Roubaix, is the only establishment north of Paris accredited by the French Ministry of Culture to deliver the Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien, as well as other diplomas in music and dance. Following the success of previous editions, don’t miss this new rendez-vous!

