Concert Esplanade Bernard Murat Brive-la-Gaillarde

Concert Dimanche 21 septembre, 16h00 Esplanade Bernard Murat Corrèze
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Concert vocal avec les associations Chante Brive et Chantons Ensemble
Venez assister à un concert convivial réunissant les choristes des associations Chante Brive et Chantons Ensemble.
Un programme varié mêlant chants populaires, classiques et contemporains, porté par des voix enthousiastes et passionnées.
Renseignements : 05 19 59 14 22
Esplanade Bernard Murat Place du 14 juillet, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
