Concert Esplanade Bernard Murat Brive-la-Gaillarde dimanche 21 septembre 2025.

Concert Dimanche 21 septembre, 16h00 Esplanade Bernard Murat Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Concert vocal avec les associations Chante Brive et Chantons Ensemble

Venez assister à un concert convivial réunissant les choristes des associations Chante Brive et Chantons Ensemble.

Un programme varié mêlant chants populaires, classiques et contemporains, porté par des voix enthousiastes et passionnées.

Renseignements : 05 19 59 14 22

Esplanade Bernard Murat Place du 14 juillet, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

