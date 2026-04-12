Concert Estelle Giordani coup de coeur 2025 Radio France Théâtre Le Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion

Saint-Gervais-sur-Roubion

Concert Estelle Giordani coup de coeur 2025 Radio France

Théâtre Le Fenouillet 535 chemin du Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme

Tarif : 12 – 12 – 13 EUR

Tarif réduit

Tarifs préférentiels en prévente.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 20:30:00

fin : 2026-04-12 22:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Coup de cœur Radio France, novembre 2024. Seule en scène, il y a dans ses textes accompagnés par ses guitares et ses touches de looper prises en direct, une forme d’urgence, celle de vivre tout, de donner tout, de ne rien reprendre surtout.

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Théâtre Le Fenouillet 535 chemin du Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 84 74 associationfenouillet@gmail.com

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English :

Coup de c?ur Radio France, November 2024. Alone on stage, her lyrics, accompanied by her guitars and live looper keys, convey a sense of urgency: to live everything, to give everything, and above all, to take nothing back.

L’événement Concert Estelle Giordani coup de coeur 2025 Radio France Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2025-04-04 par Montélimar Tourisme Agglomération