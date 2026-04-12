Concert Estelle Giordani coup de coeur 2025 Radio France Théâtre Le Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion
Concert Estelle Giordani coup de coeur 2025 Radio France Théâtre Le Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion dimanche 12 avril 2026.
Saint-Gervais-sur-Roubion
Concert Estelle Giordani coup de coeur 2025 Radio France
Théâtre Le Fenouillet 535 chemin du Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme
Tarif : 12 – 12 – 13 EUR
Tarif réduit
Tarifs préférentiels en prévente.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 20:30:00
fin : 2026-04-12 22:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Coup de cœur Radio France, novembre 2024. Seule en scène, il y a dans ses textes accompagnés par ses guitares et ses touches de looper prises en direct, une forme d’urgence, celle de vivre tout, de donner tout, de ne rien reprendre surtout.
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Théâtre Le Fenouillet 535 chemin du Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 84 74 associationfenouillet@gmail.com
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English :
Coup de c?ur Radio France, November 2024. Alone on stage, her lyrics, accompanied by her guitars and live looper keys, convey a sense of urgency: to live everything, to give everything, and above all, to take nothing back.
L’événement Concert Estelle Giordani coup de coeur 2025 Radio France Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2025-04-04 par Montélimar Tourisme Agglomération