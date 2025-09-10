Concert Esther Abrami Dun-le-Palestel

Concert Esther Abrami Dun-le-Palestel vendredi 13 mars 2026.

Concert Esther Abrami

Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

La violoniste de renom et sensation des réseaux sociaux dévoile son nouvel album Women. Cet opus rend hommage aux compositrices à travers l’histoire et différents genres musicaux, mettant en lumière le talent exceptionnel de 14 compositrices remarquables, mêlant œuvres inédites et chefs-d’œuvre oubliés. Women réunit des compositrices primées aux Oscars comme Rachel Portman et Anne Dudley, ainsi que de nouvelles interprétations de pièces de figures historiques telles que Pauline Viardot, Chiquinha Gonzaga, Teresa Carreño et Ethel Smyth.

Chaque œuvre sélectionnée par Esther Abrami a été choisie non seulement pour sa richesse musicale, mais aussi pour la connexion émotionnelle qu’elle représente pour elle, mettant en avant des voix féminines trop souvent oubliées de l’histoire de la musique classique.

Résa 05 55 89 23 07 .

Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

English : Concert Esther Abrami

German : Concert Esther Abrami

Italiano :

Espanol : Concert Esther Abrami

L’événement Concert Esther Abrami Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Pays Dunois