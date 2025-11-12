Concert Esther ABRAMI Rue de la Louvière Épinal

Concert Esther ABRAMI

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Vendredi 2026-04-03 20:30:00

Esther Abrami, violoniste classique de renom et sensation des réseaux sociaux nous dévoile la sortie de son nouvel album Women.

Alliant exigence classique et modernité, Esther Abrami s’est formée aux conservatoires d’Aix-en-Provence et de Londres. Engagée dans la démocratisation de la musique classique, elle touche un large public sur les réseaux sociaux et se produit sur des scènes prestigieuses. Elle nous dévoile sur scène Women, un album célébrant 14 compositrices remarquables, mêlant oeuvres inédites et chefs-d’œuvre oubliés.

Parmi elles, nous découvrirons Pauline Viardot, pianiste et cantatrice égérie de l’époque romantique, Rachel Portman, compositrice britannique de musiques de films oscarisés tels que Le Chocolat ou The Duchess ou encore Ina Boyle, grande compositrice irlandaise du début du XXe siècle (et pourtant méconnue) dont elle enregistre le Concerto pour violon en première mondiale.

Une musicienne à découvrir absolument !

Esther Abrami incarne le renouveau de la musique classique et nous la rend plus accessible.

Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa région.Tout public

English :

Esther Abrami, renowned classical violinist and social networking sensation, unveils the release of her new album Women.

Esther Abrami trained at the conservatories of Aix-en-Provence and London. Committed to the democratization of classical music, she reaches a wide audience on social networks and performs on prestigious stages. On stage, she unveils Women, an album celebrating 14 remarkable female composers, mixing previously unpublished works with forgotten masterpieces.

Among them we discover Pauline Viardot, pianist and opera singer of the Romantic era, Rachel Portman, British composer of Oscar-winning film scores such as Le Chocolat and The Duchess, and Ina Boyle, the great (yet little-known) Irish composer of the early 20th century, whose Violin Concerto she records as a world premiere.

A musician not to be missed!

Esther Abrami embodies the revival of classical music and makes it more accessible to us all

Tickets available from the Epinal Tourist Office.

German :

Esther Abrami, eine berühmte klassische Geigerin und Social-Media-Sensation, stellt ihr neues Album Women vor.

Esther Abrami, die klassischen Anspruch mit Modernität verbindet, hat ihre Ausbildung an den Konservatorien von Aix-en-Provence und London absolviert. Sie engagiert sich für die Demokratisierung der klassischen Musik, erreicht ein breites Publikum über soziale Netzwerke und tritt auf renommierten Bühnen auf. Auf der Bühne stellt sie Women vor, ein Album, das 14 bemerkenswerte Komponistinnen feiert, indem es unveröffentlichte Werke und vergessene Meisterwerke miteinander verbindet.

Zu diesen Frauen gehören Pauline Viardot, die Pianistin und Sängerin der Romantik, Rachel Portman, die britische Komponistin von Filmmusiken für Oscar-prämierte Filme wie The Chocolate oder The Duchess, und Ina Boyle, die große (und unbekannte) irische Komponistin des frühen 20. Jahrhunderts, deren Violinkonzert sie als Weltpremiere aufnimmt.

Eine Musikerin, die es unbedingt zu entdecken gilt!

Esther Abrami verkörpert die Erneuerung der klassischen Musik und macht sie für uns zugänglicher.

Kartenverkauf beim Fremdenverkehrsamt von Epinal und seiner Region.

Italiano :

Esther Abrami, rinomata violinista classica e sensazione sui social network, presenta l’uscita del suo nuovo album Women .

Esther Abrami si è formata presso i conservatori di Aix-en-Provence e Londra, combinando gli standard classici con un tocco moderno. Impegnata nella democratizzazione della musica classica, raggiunge un vasto pubblico sui social network e si esibisce su palcoscenici prestigiosi. Sul palco presenta Women, un album che celebra 14 straordinarie compositrici, combinando opere inedite e capolavori dimenticati.

Tra queste Pauline Viardot, pianista e cantante d’opera dell’epoca romantica, Rachel Portman, compositrice britannica di colonne sonore di film premiati con l’Oscar come Le Chocolat e La duchessa, e Ina Boyle, la grande (ma poco conosciuta) compositrice irlandese dei primi del Novecento, di cui registra il Concerto per violino in prima mondiale.

Una musicista da non perdere!

Esther Abrami incarna la rinascita della musica classica e la rende più accessibile a tutti

Biglietti disponibili presso l’Ufficio del Turismo di Epinal e dintorni.

Espanol :

Esther Abrami, reputada violinista clásica y sensación de las redes sociales, presenta el lanzamiento de su nuevo álbum Women.

Esther Abrami se formó en los conservatorios de Aix-en-Provence y Londres, combinando los estándares clásicos con un toque moderno. Comprometida con la democratización de la música clásica, llega a un amplio público en las redes sociales y actúa en prestigiosos escenarios. Sobre el escenario, presenta Women, un álbum que rinde homenaje a 14 compositoras notables, combinando obras inéditas y obras maestras olvidadas.

Entre ellas se encuentran Pauline Viardot, pianista y cantante de ópera del Romanticismo, Rachel Portman, compositora británica de bandas sonoras de películas oscarizadas como Le Chocolat y La Duquesa, e Ina Boyle, la gran (aunque poco conocida) compositora irlandesa de principios del siglo XX, cuyo Concierto para violín graba en primicia mundial.

¡Un músico que no hay que perderse!

Esther Abrami encarna el renacimiento de la música clásica y la hace más accesible a todos nosotros

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo de Epinal y alrededores.

