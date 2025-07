Concert estival du groupe Sankofa Rue du Bourg Gaillan-en-Médoc

Rue du Bourg Eglise Saint-Pierre Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

2025-07-31

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association « Sauvegarde de l’église de Gaillan » organise un concert de gospel à cappella, teinté de jazz et de musiques traditionnelles et actuelles, donné par le groupe Sankofa.

Réservation par e-mail ou le jour même à partir de 19h30 (sous réserve de places disponibles).

A l’issue du concert, les viticulteurs de Gaillan feront une dégustation de leurs vins, et les bénévoles de l’association l’accompagneront d’un buffet offert par leurs soins. .

maryse.calbet@orange.fr

