Concert Estuaire Pleudihen-sur-Rance

Salle des fêtes Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-12 20:30:00

fin : 2025-11-12 21:50:00

2025-11-12

Toutes ouïes ouvertes

Ablaye Cissoko est un griot mandingue installé à Saint-Louis au Sénégal.

Il fait partie des grands virtuoses de la kora. L’iranien Kiya Tabassian est virtuose du setâr et compositeur acclamé. Il s’est taillé une place privilégiée sur la scène musicale internationale. Patrick Graham est un percussionniste accompli, un improvisateur, compositeur et instructeur établi à Montréal, au Canada.

Ces trois complices des quatre coins du monde rendent hommage à l’estuaire, cet étonnant espace de transition et de transformation. A l’image de leurs vibrations enchanteresses…

Kora & Voix Ablaye Cissoko | Setâr & Voix Kiya Tabassian | Percussions Patrick Graham

Tout public

Billetterie

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h

-A l’office de tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.

-Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

-Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Salle des fêtes Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

