Concert et Animation de Noël Jullouville
Concert et Animation de Noël Jullouville samedi 20 décembre 2025.
Concert et Animation de Noël
16 Avenue du Gén Eisenhower Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20 22:30:00
Date(s) :
2025-12-20
À l’occasion du marché de Noël de Jullouville, notre brasserie artisanale vous ouvre grand les portes pour un week-end familial.
Des jeux de 2 à 92 ans seront à votre disposition pour passer un moment chaleureux entre amis ou en familial, des crêpes, du vin chaud.
Une visite de la brasserie vous est proposée à 15h, suivie d’une dégustation de bière (exclusivement réservée aux adultes) et offerte par le père Noël.
Le samedi à 19h c’est ABAAZ qui régalera vos oreilles lors d’un concert soul,funk, reggae, chanson française, musique du monde.
Planche à apéro et/ou repas chaud. .
16 Avenue du Gén Eisenhower Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 80 71 68 06 contact@lecumedesfalaises.fr
English : Concert et Animation de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert et Animation de Noël Jullouville a été mis à jour le 2025-11-24 par Attitude Manche