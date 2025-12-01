Concert et Animation de Noël Jullouville

Concert et Animation de Noël

16 Avenue du Gén Eisenhower Jullouville Manche

Début : 2025-12-21 12:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

À l’occasion du marché de Noël de Jullouville, notre brasserie artisanale vous ouvre grand les portes pour un week-end familial.

Des jeux de 2 à 92 ans seront à votre disposition pour passer un moment chaleureux entre amis ou en familial, des crêpes, du vin chaud.

Une visite de la brasserie vous est proposée à 15h, suivie d’une dégustation de bière (exclusivement réservée aux adultes) et offerte par le père Noël.

Le samedi à 19h c’est ABAAZ qui régalera vos oreilles lors d’un concert soul,funk, reggae, chanson française, musique du monde.

Planche à apéro et/ou repas chaud. .

16 Avenue du Gén Eisenhower Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 80 71 68 06 contact@lecumedesfalaises.fr

