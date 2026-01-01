Concert et apéritif dînatoire

Eglise Orgnac-sur-Vézère Corrèze

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

19h Concert du Trio Jubilate du groupe Cordes & Compagnies Claire Béatrix et Jean-Pierre Nouhaud, violoncelles et Marie Nouhaud contrebasse.

Après concert apéritif dînatoire sur la place de l’église.

25 € gratuit pour les moins de 15 ans. .

Eglise Orgnac-sur-Vézère 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 39 18 79 aesmov19@protonmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert et apéritif dînatoire Orgnac-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze