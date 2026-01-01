Concert et apéritif dînatoire Orgnac-sur-Vézère
Eglise Orgnac-sur-Vézère Corrèze
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
2026-08-07
19h Concert du Trio Jubilate du groupe Cordes & Compagnies Claire Béatrix et Jean-Pierre Nouhaud, violoncelles et Marie Nouhaud contrebasse.
Après concert apéritif dînatoire sur la place de l’église.
25 € gratuit pour les moins de 15 ans. .
Eglise Orgnac-sur-Vézère 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 39 18 79 aesmov19@protonmail.com
