Concert et après-midi basque Groupe KRIOLINAK Salle polyvalente Saint-Selve

Concert et après-midi basque Groupe KRIOLINAK

Salle polyvalente 2 Route de Castres Saint-Selve Gironde

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Au programme chants polyphoniques avec le groupe KRIOLINAK, pour une immersion au cœur du Pays basque.

Pour les gourmands, des parts de gâteau basque, directement venues du Moulin de Bassilour à Bidart (64), seront proposées à la vente, ainsi qu’une buvette.

On se dit à très bientôt pour ce beau moment musical et convivial .

Salle polyvalente 2 Route de Castres Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 19 84 05 comitedesfetessaintselve@gmail.com

