Concert et après-midi basque Groupe KRIOLINAK Salle polyvalente Saint-Selve
Concert et après-midi basque Groupe KRIOLINAK Salle polyvalente Saint-Selve dimanche 8 mars 2026.
Concert et après-midi basque Groupe KRIOLINAK
Salle polyvalente 2 Route de Castres Saint-Selve Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Au programme chants polyphoniques avec le groupe KRIOLINAK, pour une immersion au cœur du Pays basque.
Pour les gourmands, des parts de gâteau basque, directement venues du Moulin de Bassilour à Bidart (64), seront proposées à la vente, ainsi qu’une buvette.
On se dit à très bientôt pour ce beau moment musical et convivial .
Salle polyvalente 2 Route de Castres Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 19 84 05 comitedesfetessaintselve@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert et après-midi basque Groupe KRIOLINAK Saint-Selve a été mis à jour le 2026-02-18 par Sud Bordeaux Tourisme