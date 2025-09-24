Concert et atelier de chant Dhrupad Crest

Concert et atelier de chant Dhrupad Crest mercredi 24 septembre 2025.

Concert et atelier de chant Dhrupad

rue Aristide Dumont Crest Drôme

Début : 2025-09-24 16:00:00

fin : 2025-09-24 22:00:00

2025-09-24

Un voyage musical envoûtant en Inde du Nord

Quand la profondeur de la voix s’unit au souffle du rythme

rue Aristide Dumont Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bucoliquedelespace@yahoo.fr

English :

A spellbinding musical journey to North India

When the depth of the voice unites with the breath of rhythm

German :

Eine bezaubernde musikalische Reise nach Nordindien

Wenn die Tiefe der Stimme sich mit dem Atem des Rhythmus vereint

Italiano :

Un affascinante viaggio musicale nell’India del Nord

Quando la profondità della voce incontra il respiro del ritmo

Espanol :

Un fascinante viaje musical al norte de la India

Cuando la profundidad de la voz se une al aliento del ritmo

