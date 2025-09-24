Concert et atelier de chant Dhrupad Crest
Concert et atelier de chant Dhrupad Crest mercredi 24 septembre 2025.
Concert et atelier de chant Dhrupad
rue Aristide Dumont Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 16:00:00
fin : 2025-09-24 22:00:00
Date(s) :
2025-09-24
Un voyage musical envoûtant en Inde du Nord
Quand la profondeur de la voix s’unit au souffle du rythme
.
rue Aristide Dumont Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bucoliquedelespace@yahoo.fr
English :
A spellbinding musical journey to North India
When the depth of the voice unites with the breath of rhythm
German :
Eine bezaubernde musikalische Reise nach Nordindien
Wenn die Tiefe der Stimme sich mit dem Atem des Rhythmus vereint
Italiano :
Un affascinante viaggio musicale nell’India del Nord
Quando la profondità della voce incontra il respiro del ritmo
Espanol :
Un fascinante viaje musical al norte de la India
Cuando la profundidad de la voz se une al aliento del ritmo
L’événement Concert et atelier de chant Dhrupad Crest a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme