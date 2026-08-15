AGENDA · Guiclan
Concert et Auto-cross Guiclan
samedi 15 août 2026 · Guiclan
Informations pratiques
Guiclan
Concert et Auto-cross
Guiclan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Samedi soir repas (sur réservation) et concert avec le chanteur Halim Corto.
Tarif 12 € adulte / 8 € jusqu’à 14 ans.
Dimanche 9h-18h auto-cross.
Tarif 8 €.
Restauration et buvette sur place. .
Guiclan 29410 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert et Auto-cross Guiclan a été mis à jour le 2026-08-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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