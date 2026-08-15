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AGENDA · Guiclan

Concert et Auto-cross Guiclan

samedi 15 août 2026 · Guiclan

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Ville
29410 Guiclan
Département
Finistère
Tarif

Guiclan

Concert et Auto-cross

Guiclan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

Samedi soir repas (sur réservation) et concert avec le chanteur Halim Corto.
Tarif 12 € adulte / 8 € jusqu’à 14 ans.

Dimanche 9h-18h auto-cross.
Tarif 8 €.

Restauration et buvette sur place.   .

Guiclan 29410 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert et Auto-cross Guiclan a été mis à jour le 2026-08-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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