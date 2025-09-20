Concert et bal à l’Hôtel de Chazerat Hôtel de Chazerat Clermont-Ferrand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Concert et bal de musiques traditionnelles dans la cour d’Honneur de l’Hôtel de Chazerat

Hôtel de Chazerat 4 Rue Blaise Pascal, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Bughes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 41 27 10 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes Construit entre 1760 et 1769, l’Hôtel de Chazerat constitue le plus beau témoignage de l’architecture néoclassique du XVIIIe siècle en Auvergne. Il abrite aujourd’hui la direction régionale des affaires culturelles, service déconcentré du Ministère de la Culture.

©Ministère de la Culture