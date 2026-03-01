Concert et Bal de la Saint-Patrick Salle Polyvalente Prémilhat

Concert et Bal de la Saint-Patrick

Salle Polyvalente Rue de l’église Prémilhat Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Envie de voyager en Irlande le temps d’une soirée ?

Le Comité de Jumelage vous donne rendez-vous pour une grande soirée de la St Patrick

– Concert & Bal avec Celt Triskelion

– Buvette

– Présence de nos amis Irlandais pour une ambiance 100% authentique !

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Salle Polyvalente Rue de l’église Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 63 15 04

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English :

Want to travel to Ireland for an evening?

The Comité de Jumelage invites you to a great St. Patrick’s Day evening:

– Concert & Ball with Celt Triskelion

– Refreshment bar

– Our Irish friends will be on hand for a 100% authentic atmosphere!

L’événement Concert et Bal de la Saint-Patrick Prémilhat a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme