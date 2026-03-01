Concert et Bal de la Saint-Patrick Salle Polyvalente Prémilhat
Concert et Bal de la Saint-Patrick Salle Polyvalente Prémilhat samedi 28 mars 2026.
Concert et Bal de la Saint-Patrick
Salle Polyvalente Rue de l’église Prémilhat Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Envie de voyager en Irlande le temps d’une soirée ?
Le Comité de Jumelage vous donne rendez-vous pour une grande soirée de la St Patrick
– Concert & Bal avec Celt Triskelion
– Buvette
– Présence de nos amis Irlandais pour une ambiance 100% authentique !
.
Salle Polyvalente Rue de l’église Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 63 15 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to travel to Ireland for an evening?
The Comité de Jumelage invites you to a great St. Patrick’s Day evening:
– Concert & Ball with Celt Triskelion
– Refreshment bar
– Our Irish friends will be on hand for a 100% authentic atmosphere!
L’événement Concert et Bal de la Saint-Patrick Prémilhat a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme