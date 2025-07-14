Concert et bal folk : Matarello, Najar & Greg Jolivet Théâtre des Forges Royales Guérigny

Concert en plein air | Des chaises sont prévues | Une buvette sera ouverte toute la soirée.

Cette année, le concert du 14 juillet, avant le feu d’artifice de la Ville de Guérigny, prendra la forme d’un bal populaire moderne. Matarello a concocté les meilleures gigues irlandaises entremêlées de quelques airs du Morvan, quelques-unes de ses compositions ainsi que de petites surprises. Le duo de trad-fusion est composé d’Adrien Cougny à l’accordéon diatonique et à la boîte à musique et Justin Morel à la guitare et à la basse.

Najar et le vielliste Gregory Jolivet forment un duo où se rencontrent leurs chansons et airs à danser, mais aussi une sélection d’airs traditionnels réarrangés qui ont traversé l’espace et le temps pour nous offrir leur ferveur. Banjo et vielle se conjuguent dans une alchimie sonore inédite, entre acoustique boisée et affleurements électriques.

Un bal hautement revigorant, gourmand d’hybridations mais toujours dans le respect de la danse ! Venez découvrir cette ambiance unique.

Théâtre des Forges Royales Cite les Cables 58130 Guérigny, France Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0674314199 http://www.theatredesforgesroyales.com Le Théâtre des Forges Royales de Guérigny se trouve au cœur du bâtiment à clocheton du site historique des Forges Royales. À moins de quinze minutes de Nevers, de la Charité Sur Loire, de Varennes-Vauzelles et de Premery, venez découvrir un lieu unique !

© Théâtre des Forges royales de Guérigny