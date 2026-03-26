Concert et bal gascon

Salle Vincent Mazou Livron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

20h30 concert du Muse’s Band 65

21h30 bal gascon animé par Les Parpalhon. Ce groupe emblématique des musiques traditionnelles gasconnes proposera un bal populaire chaleureux, accessible aux danseurs débutants comme aux habitués.

Ouverture des portes à 19h45. Buvette et crêpes. .

Salle Vincent Mazou Livron 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert et bal gascon

L’événement Concert et bal gascon Livron a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran