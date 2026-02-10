Concert et bal SHELTA 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon
Concert et bal SHELTA 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon dimanche 29 mars 2026.
Concert et bal SHELTA
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Musique irlandaise traditionnelle telle qu’on peut l’entendre au pub à Dublin ou Galway. Airs traditionnels et compositions récentes, accompagnées de guitare, bodhran, bouzouki irlandais, accordéon, violon, banjo, uilleann pipes, whistles, chant.
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com
English :
Traditional Irish music as heard in the pubs of Dublin and Galway. Traditional tunes and recent compositions, accompanied by guitar, bodhran, Irish bouzouki, accordion, fiddle, banjo, uilleann pipes, whistles and vocals.
