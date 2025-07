Concert et bal trad Sous La Halle Gontaud-de-Nogaret

Concert et bal trad Sous La Halle Gontaud-de-Nogaret jeudi 7 août 2025.

Concert et bal trad

Sous La Halle Au Bourg Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Concert et bal trad avec le groupe Bourbonnais « Trad’air Actif »

Restauration assurée par un marché gourmand des artisans et producteurs locaux (plats cuisinés, grillades, charcuteries, frites, vin,…)

Sous La Halle Au Bourg Gontaud-de-Nogaret 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine tisseursdelien47400@gmail.com

English : Concert et bal trad

Concert and trad dance with the Bourbonnais group « Trad’air Actif »

Catering provided by a gourmet market of local craftsmen and producers (ready-cooked dishes, grills, cold meats, French fries, wine, etc.)

German :

Konzert und Trad-Ball mit der Gruppe « Trad’air Actif » aus Bourbonnais

Verpflegung durch einen Gourmetmarkt mit lokalen Handwerkern und Produzenten (Fertiggerichte, Gegrilltes, Wurstwaren, Pommes frites, Wein, …)

Italiano :

Concerto e danza tradizionale con il gruppo Bourbonnais « Trad’air Actif »

Catering fornito da un mercato gastronomico di artigiani e produttori locali (piatti cucinati, grigliate, salumi, patatine, vino, ecc.)

Espanol : Concert et bal trad

Concierto y baile tradicional con el grupo de Bourbonnais « Trad’air Actif »

Catering a cargo de un mercado gastronómico de artesanos y productores locales (platos cocinados, parrilladas, embutidos, patatas fritas, vino, etc.)

