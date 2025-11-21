Concert et Beaujolais Nouveau Place de l’église Ouroux-en-Morvan

Concert et Beaujolais Nouveau

Place de l’église Caves Barbotte Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Concert et Beaujolais Nouveau à Ouroux en Morvan. A 19h aux caves Barbotte. Buvette et plateau apéro sur place. Concert avec “Lindalë” duo folk. .

Place de l’église Caves Barbotte Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 24 01

