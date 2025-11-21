Concert et Beaujolais Nouveau Place de l’église Ouroux-en-Morvan
Place de l'église Caves Barbotte Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : 6 EUR
19:00:00
22:00:00
2025-11-21
Concert et Beaujolais Nouveau à Ouroux en Morvan. A 19h aux caves Barbotte. Buvette et plateau apéro sur place. Concert avec “Lindalë” duo folk. .
Place de l’église Caves Barbotte Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 24 01
