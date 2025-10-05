Concert et conte Foëcy

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-05 15:00:00
Après-midi culturelle caritative
Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire   reservations-evenements@cheratoutcoeur.fr

English :

Charity cultural afternoon

German :

Kultureller Wohltätigkeitsnachmittag

Italiano :

Pomeriggio culturale di beneficenza

Espanol :

Tarde cultural benéfica

mis à jour le 2025-09-22