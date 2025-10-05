Concert et conte Foëcy
Concert et conte Foëcy dimanche 5 octobre 2025.
Concert et conte
Foëcy Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 15:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Après-midi culturelle caritative
Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire reservations-evenements@cheratoutcoeur.fr
English :
Charity cultural afternoon
German :
Kultureller Wohltätigkeitsnachmittag
Italiano :
Pomeriggio culturale di beneficenza
Espanol :
Tarde cultural benéfica
