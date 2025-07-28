Concert et créations visuelles « CAVALCADE EN COCAZIE » de Rédèr Nouhaj Centre culturel rené d’anjou Baugé-en-Anjou
Concert et créations visuelles « CAVALCADE EN COCAZIE » de Rédèr Nouhaj Centre culturel rené d’anjou Baugé-en-Anjou vendredi 30 janvier 2026.
Concert et créations visuelles « CAVALCADE EN COCAZIE » de Rédèr Nouhaj
Centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30 21:30:00
Date(s) :
2026-01-30
Concert et créations visuelles « CAVALCADE EN COCAZIE » de Rédèr Nouhaj
Seul en scène et au violon, Rédèr Nouhaj est très peuplé à l’intérieur de lui-même !
Vient-il du Caucase, dont les mélodies brutes ont imprégné son imaginaire ? Ou bien des plaines bulgares, traversées par les transhumances et les folies rythmiques ?
À moins que ce musicien aux folklores multiples et entrecroisés ne puise d’abord son inspiration dans son enfance, toute tintinnabulante d’objets sonores improbables.
À PARTIR DE 6 ANS .
Centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 70 60 ccra-accueil@baugeenanjou.fr
English :
Concert and visual creations « CAVALCADE EN COCAZIE » by Rédèr Nouhaj
German :
Konzert und visuelle Kreationen « CAVALCADE EN COCAZIE » von Rédèr Nouhaj
Italiano :
Concerto e creazioni visive « CAVALCADE EN COCAZIE » di Rédèr Nouhaj
Espanol :
Concierto y creaciones visuales « CAVALCADE EN COCAZIE » de Rédèr Nouhaj
L’événement Concert et créations visuelles « CAVALCADE EN COCAZIE » de Rédèr Nouhaj Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou