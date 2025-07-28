Concert et créations visuelles « CAVALCADE EN COCAZIE » de Rédèr Nouhaj

Centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 21:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Seul en scène et au violon, Rédèr Nouhaj est très peuplé à l’intérieur de lui-même !

Vient-il du Caucase, dont les mélodies brutes ont imprégné son imaginaire ? Ou bien des plaines bulgares, traversées par les transhumances et les folies rythmiques ?

À moins que ce musicien aux folklores multiples et entrecroisés ne puise d’abord son inspiration dans son enfance, toute tintinnabulante d’objets sonores improbables.

À PARTIR DE 6 ANS .

Centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 70 60 ccra-accueil@baugeenanjou.fr

