Concert et danse espagnole Pressoria Aÿ-Champagne

Concert et danse espagnole Pressoria Aÿ-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Concert et danse espagnole

Pressoria 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20 21:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Tout public

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la CCGVM organise un concert dans un cadre unique sur la terrasse de Pressoria. L’Ensemble Cantiga-Baile combine la virtuosité de 2 musiciens et d’une danseuse, spécialiste des castagnettes qui revisitent le répertoire espagnol et classique en combinant danse et musique, à travers les compositeurs emblématiques d’Espagne, Albeniz, Granados, De Falla et des arrangements du folklore andalou.

Début du concert à 20h. Durée environ 1h10

Nombre de places limitées 60 personnes

Gratuit avec une flûte de champagne offerte par personne participante.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Hautvillers info@tourisme-hautvillers.com ou au 03 26 57 06 35

Visite de Pressoria non incluse.

En cas de mauvais temps, le concert se déroulera dans le hall de Pressoria.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Pressoria 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 3 26 57 06 35

English : Concert et danse espagnole

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert et danse espagnole Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2025-08-25 par ADT de la Marne