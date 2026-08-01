Concert et dégustation Parc de Foncourrieu Dimanche 16 août Marcillac-Vallon
dimanche 16 août 2026 · Marcillac-Vallon
Informations pratiques
Marcillac-Vallon
Concert et dégustation Parc de Foncourrieu Dimanche 16 août
Mairie Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Trompes et soleil de Marcillac
Les sonneurs du Bien Aller des Montagnes d’Aubrac accompagnent la dégustation des soleils de tous les amis de Foncourrieu. .
Mairie Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie contact@foncourrieu.fr
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English :
Trumpets and Sun of Marcillac
L’événement Concert et dégustation Parc de Foncourrieu Dimanche 16 août Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)