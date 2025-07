Concert et Feu d’artifice Place de la Mairie Longueville-sur-Scie

Concert et Feu d’artifice

Place de la Mairie Centre Bourg Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-07-12 20:30:00

Venez célébrer la fête nationale sur la place de la mairie autour de l’orchestre Les Andrews, avec buvette et restauration sur place, et le feu d’artifice tiré à 23h ! Structure gonflable sur place !

English : Concert et Feu d’artifice

Come and celebrate Bastille Day on the Place de la Mairie, with the band Les Andrews, refreshments and food on site, and fireworks at 11pm! Inflatable structure on site!

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag auf dem Rathausplatz mit der Band Les Andrews, Getränken und Speisen vor Ort und einem Feuerwerk um 23 Uhr! Hüpfburg vor Ort!

Italiano :

Venite a festeggiare la Festa della Bastiglia in Place de la Mairie con la band Les Andrews, rinfreschi e cibo sul posto e fuochi d’artificio alle 23:00! Struttura gonfiabile in loco!

Espanol :

Venga a celebrar el Día de la Bastilla en la Place de la Mairie con la banda Les Andrews, refrescos y comida in situ, y fuegos artificiales a las 23:00 Estructura hinchable in situ

