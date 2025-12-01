Concert et feu d’artifice rue du Cellier Saint-Georges-d’Oléron
Concert et feu d’artifice rue du Cellier Saint-Georges-d’Oléron samedi 27 décembre 2025.
Concert et feu d’artifice
rue du Cellier Parc des Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Célébrez la fin de l’année 2025 au parc des Prés Valet !
+33 5 46 76 51 02
English : Concert and fireworks
Celebrate the end of 2025 at Prés Valet Park!
German : Konzert und Feuerwerk
Feiern Sie das Ende des Jahres 2025 im Parc des Prés Valet!
Italiano :
Festeggiate la fine del 2025 nel parco Prés Valet!
Espanol : Concierto y fuegos artificiales
¡Celebre el final de 2025 en el parque Prés Valet!
L’événement Concert et feu d’artifice Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes