Concert et feu d’artifice rue du Cellier Saint-Georges-d’Oléron

Concert et feu d’artifice rue du Cellier Saint-Georges-d’Oléron samedi 27 décembre 2025.

Concert et feu d’artifice

rue du Cellier Parc des Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Célébrez la fin de l’année 2025 au parc des Prés Valet !

rue du Cellier Parc des Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02

English : Concert and fireworks

Celebrate the end of 2025 at Prés Valet Park!

German : Konzert und Feuerwerk

Feiern Sie das Ende des Jahres 2025 im Parc des Prés Valet!

Italiano :

Festeggiate la fine del 2025 nel parco Prés Valet!

Espanol : Concierto y fuegos artificiales

¡Celebre el final de 2025 en el parque Prés Valet!

