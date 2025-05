concert et feu d’artifice – Sainte-Marie-du-Mont, 8 juin 2025 18:00, Sainte-Marie-du-Mont.

Manche

concert et feu d’artifice Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 18:00:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

18h30 esplanade du musée, concert avec Les Prox, musiques variétés/rock.

Vers 23h feu d’artifice, à proximité du Musée du Débarquement

Restauration sur place.

18h30 esplanade du musée, concert avec Les Prox, musiques variétés/rock.

Vers 23h feu d’artifice, à proximité du Musée du Débarquement

Restauration sur place. .

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 58 00

English : concert et feu d’artifice

6:30pm: museum esplanade, concert with Les Prox, variety/rock music.

Around 11pm: fireworks, near the D-Day Museum

Catering on site.

German :

18:30 Uhr: Esplanade des Museums, Konzert mit Les Prox, Varieté-/Rockmusik.

Gegen 23 Uhr: Feuerwerk, in der Nähe des Musée du Débarquement

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

ore 18.30: Spianata dei musei, concerto dei Les Prox, musica varietà/rock.

Intorno alle 23.00: fuochi d’artificio, vicino al Museo dello Sbarco

Ristorazione in loco.

Espanol :

18.30 h: explanada del Museo, concierto de Les Prox, música de variedades/rock.

Hacia las 23:00 h: fuegos artificiales, cerca del Museo del Desembarco del Día D

Restauración in situ.

L’événement concert et feu d’artifice Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2025-05-24 par OT Baie du Cotentin