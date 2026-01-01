Concert et impro Slap ! L’impro qui claque Saint-Gonlay

Concert et impro Slap ! L’impro qui claque

Le samedi 24 janvier à 20h30, le Saperlipopette Bar à Saint-Gonlay vous propose une soirée sous le signe de l’improvisation.

Début de soirée avec Slap ! théâtre d’impro. Durée 1h30.

Puis concert du groupe Drakka (musique improvisée). Durée 45min.

Des amoureu.e.s de la vie qui joignent leurs énergies pour un concert toujours unique, une expérience sans cesse renouvelée, c’est ça Drakka. Aux confluences de la Soul, du jazz et du kiff, le mot parlé, chanté, rappé fait le lien des univers qui se développent devant vous. De vos idées émerge le concert, de votre vibe, celle de ces quatre musicien.ne.s qui viennent humblement partager un moment de plaisir avec vous .

