Venez swinguer au rythme d’un concert live explosif ! Initiez-vous au Lindy Hop dans une ambiance festive et conviviale.

L’association Okay You Swing vous invite à une soirée unique mêlant concert swing live avec Garden Swing et initiation à la danse Lindy Hop. Ouverte à toutes et tous, l’ambiance sera joyeuse, vintage et pleine d’énergie ! Que vous soyez danseur·se confirmé·e ou curieux·se de découvrir, rejoignez la piste pour une expérience pleine de bonnes énergies. Entrée 10 € Sourires et bonne humeur inclus ! 10 .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 27 46 contact@station-a.fr

English :

Come and swing to the rhythm of an explosive live concert! Learn the Lindy Hop in a festive and friendly atmosphere.

German :

Swingen Sie zum Rhythmus eines explosiven Live-Konzerts! Erlernen Sie den Lindy Hop in einer festlichen und geselligen Atmosphäre.

Italiano :

Venite a dondolare al ritmo di un esplosivo concerto dal vivo! Mettetevi alla prova con il Lindy Hop in un’atmosfera amichevole e festosa.

Espanol :

¡Ven a bailar swing al ritmo de un explosivo concierto en directo! Pruebe su suerte con el Lindy Hop en un ambiente agradable y festivo.

