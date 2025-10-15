CONCERT ET LE CHANT DES BALEINES PAR LA CIE PIC & COLEGRAM Sérignan

CONCERT ET LE CHANT DES BALEINES PAR LA CIE PIC & COLEGRAM

Parc de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 4 – 4 – EUR

Une plongée contemplative et un voyage imaginaire musiciens et public, installés dans un dispositif circulaire immersif, découvrent les mondes créés par un mouvement de main ou le bruissement d’un doigt. Après avoir exploré l’univers miroitant au-dessus de nos têtes dans « Le ciel est par-dessus le toit », le spectacle « Et le chant des baleines » emmène le jeune public (0 à 6 ans) dans le monde mystérieux et délicat de ce qui se danse sous la surface de l’eau.

Payant Réservation obligatoire. .

Parc de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26

English :

An immersive journey for 0-6 year-olds, where gestures and music create delicate, imaginary worlds that dance beneath the surface of the water.

German :

Eine immersive Reise für 0-6-Jährige, bei der Gesten und Musik zarte Fantasiewelten entstehen lassen, die unter der Wasseroberfläche getanzt werden.

Italiano :

Un viaggio immersivo per bambini da 0 a 6 anni, dove gesti e musica creano delicati mondi immaginari che danzano sotto la superficie dell’acqua.

Espanol :

Un viaje inmersivo para niños de 0 a 6 años, en el que los gestos y la música crean delicados mundos imaginarios que danzan bajo la superficie del agua.

