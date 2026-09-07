Concert et lecture dans l’église, Église Saint-Quentin, Saint-Quentin-du-Dropt

Informations pratiques

Concert et lecture dans l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Quentin Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Concert et lecture de textes dans l’église

De 10h à 18h, assistez à un concert ponctué de lectures de textes, au cœur de l’église.

Église Saint-Quentin Rue de l’Église, 47330 Saint-Quentin-du-Dropt Saint-Quentin-du-Dropt 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553368176 église du village gratuit

Concert et lecture de textes dans l’église