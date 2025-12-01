Concert et manifestation Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon

Concert et manifestation

Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Enfants -12ans Gratuit

Début : 2025-12-21 16:30:00

fin : 2025-12-21 21:00:00

2025-12-21

Concert de Noël et présentation des traditions de Provence.

Venez découvrir le dernier concert de Jean-Bernard PLANTEVIN

.

Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 74 83 escolodilavando@gmail.com

English :

Christmas concert and presentation of Provence traditions.

Come and discover Jean-Bernard PLANTEVIN’s latest concert

