Concert et manifestation Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon
Concert et manifestation Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon dimanche 21 décembre 2025.
Concert et manifestation
Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Enfants -12ans Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:30:00
fin : 2025-12-21 21:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Concert de Noël et présentation des traditions de Provence.
Venez découvrir le dernier concert de Jean-Bernard PLANTEVIN
.
Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 74 83 escolodilavando@gmail.com
English :
Christmas concert and presentation of Provence traditions.
Come and discover Jean-Bernard PLANTEVIN’s latest concert
L’événement Concert et manifestation Montségur-sur-Lauzon a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes