Concert et marché de noël à Fontanes Fontanes

Concert et marché de noël à Fontanes
Rue de l’Église Fontanes Lot
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Une vingtaine d’exposants artisans, créateurs…
Orgue de barbarie avec Papy Papote
Buvette et restauration sur place.
Rue de l’Église Fontanes 46230 Lot Occitanie fontanesanimations@gmail.com
English :
Around twenty exhibitors: craftsmen, designers…
Barrel organ with Papy Papote
Refreshments and snacks on site.
