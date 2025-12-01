Concert et marché de noël à Fontanes Fontanes

Concert et marché de noël à Fontanes

14 décembre 2025, 09:00-18:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Une vingtaine d’exposants artisans, créateurs…

Orgue de barbarie avec Papy Papote

Buvette et restauration sur place.

Rue de l'Église, Fontanes 46230, Lot, Occitanie

English :

Around twenty exhibitors: craftsmen, designers…

Barrel organ with Papy Papote

Refreshments and snacks on site.

