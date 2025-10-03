Concert et Master class de guitare des Andes par Francisco Mena Maison internationale de Rennes Rennes

Concert et Master class de guitare des Andes par Francisco Mena Maison internationale de Rennes Rennes vendredi 3 octobre 2025.

10 € / 8 € : carte sortir acceptée

Concert de guitare des Andes

20h30 : Concert de guitare des Andes par Francisco Mena, gardien de la tradition musicale andine.

Master class (de 17h à 19h) guitare equatorienne traditionnelle et métisse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T22:00:00.000+02:00

Maison internationale de Rennes 35000 Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine