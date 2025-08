Concert et masterclass Gabriel Delmas Musée de la Batterie Senones

Concert et masterclass Gabriel Delmas Musée de la Batterie Senones dimanche 12 octobre 2025.

Concert et masterclass Gabriel Delmas

Musée de la Batterie 8-10 Rue de la République Senones Vosges

Originaire de la région Aveyronnaise Gabriel Delmas fera le déplacement pour un concert en solo et nous montrera sa méthode « Le Rythme Intérieur », ainsi que son nouvel album.Tout public

Musée de la Batterie 8-10 Rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 39 musee@senones.eu

English :

Gabriel Delmas, a native of the Aveyron region, will be on hand for a solo concert to showcase his « Le Rythme Intérieur » method, as well as his new album.

German :

Der aus der Region Aveyron stammende Gabriel Delmas wird für ein Solokonzert anreisen und uns seine Methode « Le Rythme Intérieur » sowie sein neues Album vorstellen.

Italiano :

Gabriel Delmas, originario della regione dell’Aveyron, si esibirà in un concerto solista, presentando il suo metodo « Le Rythme Intérieur » e il suo nuovo album.

Espanol :

Gabriel Delmas, natural de la región de Aveyron, ofrecerá un concierto en solitario en el que nos mostrará su método « Le Rythme Intérieur », así como su nuevo álbum.

