CONCERT ET MICHON Hotel Akena La Brocatelle Brasserie la Chambouille Chassal-Molinges
CONCERT ET MICHON Hotel Akena La Brocatelle Brasserie la Chambouille Chassal-Molinges vendredi 17 avril 2026.
CONCERT ET MICHON
Hotel Akena La Brocatelle Brasserie la Chambouille 2 en chambouille Chassal-Molinges Jura
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
La Chambouille vous invite le 17 Avril dès 19h pour une soirée animée par le groupe des Tri’entelles, où vous sera également servit les célèbrent Michons de choux accompagnés d’un jambon blanc sauce madère.
Réservez vite et joignez vous à nous pour passer une soirée mémorable ! .
Hotel Akena La Brocatelle Brasserie la Chambouille 2 en chambouille Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 97 51 90 molinges39@hotels-akena.com
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English : CONCERT ET MICHON
L’événement CONCERT ET MICHON Chassal-Molinges a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE