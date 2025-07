Concert et nocturne de la piscine municipale Piscine Hélios Barèges

Piscine Hélios BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-13 14:00:00

fin : 2025-08-13

2025-08-13

La piscine du centre Hélios, vous ouvre ses portes en nocturne ! Jeux aquatiques dès 14h et à partir de 19h30,piscine de nuit et concert.

Restauration sur place. .

Piscine Hélios BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 88 06 11

English :

The Centre Hélios swimming pool opens its doors to you by night! Water games from 2pm and from 7:30pm, night pool and concert.

German :

Das Schwimmbad des Hélios-Zentrums öffnet seine Türen nachts für Sie! Wasserspiele ab 14 Uhr und ab 19:30 Uhr,Nachtschwimmbad und Konzert.

Italiano :

La piscina del Centre Hélios vi apre le porte di notte! Giochi d’acqua dalle 14.00 e dalle 19.30, piscina notturna e concerto.

Espanol :

¡La piscina del Centre Hélios le abre sus puertas de noche! Juegos acuáticos a partir de las 14:00 y a partir de las 19:30, piscina nocturna y concierto.

L’événement Concert et nocturne de la piscine municipale Barèges a été mis à jour le 2025-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65