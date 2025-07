Concert et peintures Jardin de Bonnegoutte Cornimont

Concert et peintures

Jardin de Bonnegoutte 1 Chemin de Bonnegoutte Cornimont Vosges

Quand l’univers équin vient à la rencontre des musiques anciennes..Sur l’identité musicale surprenante du Duo de l’Orme qui assemble violon, saxophone et flûte à bec, l’artiste Héloïse Cuny vient dessiner en ombre chinoise derrière ses tableaux inondés de lumière. Elle esquisse ses chevaux directement avec ses doigts, en plongeant la main dans la peinture. Un instant poétique et sensible à découvrir dans l’écrin du Jardin de Bonnegoutte. Ouverture du jardin à 19h avec buvette, n’hésitez pas à venir profiter du cadre exceptionnel du jardin en savourant une boisson. Possibilité d’amener votre pique-nique. Abri prévu en cas de pluie.

Réservation conseillée par sms.Tout public

Jardin de Bonnegoutte 1 Chemin de Bonnegoutte Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 81 78 77 24 jardindebonnegoutte88@orange.fr

English :

When the equine world meets ancient music…To the surprising musical identity of the Duo de l’Orme, which brings together violin, saxophone and recorder, artist Héloïse Cuny comes to draw in shadow behind her paintings flooded with light. She sketches her horses directly with her fingers, dipping her hand into the paint. A poetic and sensitive moment to discover in the setting of the Jardin de Bonnegoutte. The garden opens at 7pm, with a refreshment bar. Come and enjoy the exceptional setting of the garden with a drink. Bring your own picnic. Shelter provided in case of rain.

Reservations recommended by sms.

German :

Zu der überraschenden musikalischen Identität des Duo de l’Orme, das Geige, Saxophon und Blockflöte vereint, zeichnet die Künstlerin Héloïse Cuny im Schattenriss hinter ihren lichtdurchfluteten Gemälden. Sie skizziert ihre Pferde direkt mit den Fingern, indem sie die Hand in die Farbe taucht. Ein poetischer und sensibler Moment, den Sie im Schmuckkästchen des Gartens von Bonnegoutte entdecken können. Eröffnung des Gartens um 19 Uhr mit Getränken. Zögern Sie nicht, den außergewöhnlichen Rahmen des Gartens zu genießen und ein Getränk zu sich zu nehmen. Es besteht die Möglichkeit, Ihr Picknick mitzubringen. Bei Regen ist ein Unterstand vorgesehen.

Reservierung per SMS empfohlen.

Italiano :

Quando il mondo equino incontra la musica antica… Alla sorprendente identità musicale del Duo de l’Orme, che riunisce violino, sassofono e flauto dolce, l’artista Héloïse Cuny disegna in ombra dietro i suoi dipinti inondati di luce. Disegna i cavalli direttamente con le dita, immergendo la mano nella pittura. Un momento poetico e sensibile da scoprire nella cornice del Jardin de Bonnegoutte. Il giardino apre alle 19.00 con un punto di ristoro, quindi non esitate a venire a godervi l’eccezionale cornice del giardino con un drink. Portate il vostro picnic. Riparo in caso di pioggia.

Si consiglia la prenotazione via SMS.

Espanol :

Cuando el mundo equino se encuentra con la música antigua… A la sorprendente identidad musical del Duo de l’Orme, que reúne violín, saxofón y flauta dulce, la artista Héloïse Cuny dibuja en la sombra detrás de sus cuadros inundados de luz. Dibuja sus caballos directamente con los dedos, sumergiendo la mano en la pintura. Un momento poético y sensible a descubrir en el marco del Jardin de Bonnegoutte. El jardín abre sus puertas a las 19:00 h con un bar de refrescos, así que no dude en venir a disfrutar del marco excepcional del jardín tomando una copa. Traiga su propio picnic. Refugio previsto en caso de lluvia.

Se recomienda reservar por SMS.

