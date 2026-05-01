Teuillac

Concert et portes ouvertes au Château Haut Launay

86 Route des Vignobles Teuillac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Le Château Haut-Launay vous propose une soirée concert avec Sous Les Cerisiers le vendredi 8 mai à l’occasion des Portes Ouvertes du château le samedi 9 et dimanche 10 mai.

– vendredi 8 mai Soirée concert 19h à minuit, entrée libre et sans réservation.

Restauration fait maison, vin au verre ou bouteille.

Samedi 9 et dimanche 10 mai Portes Ouvertes de 10h à 19h.

Visite des chais, dégustation gratuite, découverte de nos nouveaux millésimes.

Restauration le midi sur réservation

Samedi Paëlla à 15€

Dimanche Entrecôte/frites à 18€

Fromage, dessert et vin inclus.

(Gratuit pour les enfants de de 14 ans). .

86 Route des Vignobles Teuillac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 06 08 48 chateau.haut.launay@gmail.com

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English : Concert et portes ouvertes au Château Haut Launay

L’événement Concert et portes ouvertes au Château Haut Launay Teuillac a été mis à jour le 2026-04-29 par Bourg Cubzaguais Tourisme