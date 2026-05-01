Concert et portes ouvertes au Château Haut Launay Teuillac
Concert et portes ouvertes au Château Haut Launay Teuillac vendredi 8 mai 2026.
Teuillac
Concert et portes ouvertes au Château Haut Launay
86 Route des Vignobles Teuillac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Le Château Haut-Launay vous propose une soirée concert avec Sous Les Cerisiers le vendredi 8 mai à l’occasion des Portes Ouvertes du château le samedi 9 et dimanche 10 mai.
– vendredi 8 mai Soirée concert 19h à minuit, entrée libre et sans réservation.
Restauration fait maison, vin au verre ou bouteille.
Samedi 9 et dimanche 10 mai Portes Ouvertes de 10h à 19h.
Visite des chais, dégustation gratuite, découverte de nos nouveaux millésimes.
Restauration le midi sur réservation
Samedi Paëlla à 15€
Dimanche Entrecôte/frites à 18€
Fromage, dessert et vin inclus.
(Gratuit pour les enfants de de 14 ans). .
86 Route des Vignobles Teuillac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 06 08 48 chateau.haut.launay@gmail.com
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English : Concert et portes ouvertes au Château Haut Launay
L’événement Concert et portes ouvertes au Château Haut Launay Teuillac a été mis à jour le 2026-04-29 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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