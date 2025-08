Concert et pot de rentrée de la Scène aux Champs Samarabalouf + Meltemi Place de la Mairie Saubrigues

Concert et pot de rentrée de la Scène aux Champs Samarabalouf + Meltemi Place de la Mairie Saubrigues vendredi 19 septembre 2025.

Nous vous donnons rendez-vous dès 19h30 pour un pot de rentrée suivi du concert de SAMARABALOUF et MELTEMI !

SAMARABALOUF

French World Music Tendance Manouche

C’est une grande histoire d’amour entre Samarabalouf et Saubrigues !

En mettant sans cesse l’accent sur un aspect mélodique fort, les compositions de François Petit proposent une musique inspirée du monde (manouche, classique, tzigane, rumba, country, rockabilly…), telles des chansons sans paroles ou encore de la french world music, peu importe.

Ce sont avant tout des musiques intemporelles et optimistes, qui nous racontent des histoires celle d’une chevauchée de nababs, du vent Sirocco, d’une larme et où se côtoient une irrésistible énergie, une réelle virtuosité et une vraie bonne humeur… le tout à la sauce toulousaine!

1ère partie MELTEMI

World Trad .

Place de la Mairie La Mamisèle Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine audrey@scene-champs.fr

Join us at 7:30 p.m. for a welcome drink, followed by a concert by SAMARABALOUF and MELTEMI!

Wir treffen uns ab 19:30 Uhr zu einem Umtrunk zum Schuljahresbeginn, gefolgt von einem Konzert von SAMARABALOUF und MELTEMI!

Unitevi a noi alle 19.30 per un aperitivo di benvenuto, seguito da un concerto di SAMARABALOUF e MELTEMI!

A las 19.30 h, copa de bienvenida y concierto de SAMARABALOUF y MELTEMI

