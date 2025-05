Concert Et que ça sax! – Horbourg-Wihr, 23 mai 2025 20:00, Horbourg-Wihr.

Début : Vendredi 2025-05-23 20:00:00

Venez vibrer au son des instruments lors d’un concert exceptionnel.

Un événement musical organisé par les professeurs Anne KUHLMANN-MINOUX, Dominique HUMBERT et Mathieu SCHMITT avec les talentueux élèves des écoles de musique du secteur .

Entrée libre, alors invitez vos amis, votre famille et partagez ce moment de fête musicale avec nous ! .

7 rue de Fortschwihr

Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 18 90 mairie@horbourg-wihr.fr

English :

Come and vibrate to the sound of the instruments during an exceptional concert.

German :

Lassen Sie sich von den Klängen der Instrumente bei einem außergewöhnlichen Konzert mitreißen.

Italiano :

Venite a godervi un concerto eccezionale al suono degli strumenti.

Espanol :

Venga a disfrutar de un concierto excepcional al son de los instrumentos.

L’événement Concert Et que ça sax! Horbourg-Wihr a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de tourisme de Colmar