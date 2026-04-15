Concert et rassemblement de véhicules anciens RUE CHAGNOT Blaisy-Bas
Concert et rassemblement de véhicules anciens RUE CHAGNOT Blaisy-Bas samedi 16 mai 2026.
Blaisy-Bas
Concert et rassemblement de véhicules anciens
RUE CHAGNOT L’ESPLANADE Blaisy-Bas Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 15:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Rassemblement de véhicules anciens avec animation musicale faite par le groupe STIX en milieu de journée .
Restauration et buvette sous chapiteau. .
RUE CHAGNOT L’ESPLANADE Blaisy-Bas 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté mecapassion21.contact@gmail.com
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English : Concert et rassemblement de véhicules anciens
L’événement Concert et rassemblement de véhicules anciens Blaisy-Bas a été mis à jour le 2026-04-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)