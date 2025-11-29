Concert et rencontre au Coin du Cantou Oizeau Asprières
Concert et rencontre au Coin du Cantou Oizeau Asprières samedi 11 avril 2026.
Concert et rencontre au Coin du Cantou Oizeau
Asprières Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Concert au coin du cantou avec Oizeau, un envol poétique et musical !
Le trio toulousain Oizeau explore un territoire sonore singulier où se croisent jazz, musiques traditionnelles et réminiscences classiques. À travers des compositions originales, les trois musiciens aux influences diverses tissent une musique à la fois poétique et turbulente. À la recherche d’un jazz moderne sans batterie ni basse, ce trio invente un son propre, aérien et mouvant, où l’improvisation devient langage commun. Une rêverie musicale à découvrir comme un envol.
Mathis Polack saxophone alto, sopranino / Markus Thiel accordéon / Cyril Berhnard guitare électrique .
Asprières 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82
English :
Concert au coin du cantou with Oizeau, a poetic and musical flight!
L’événement Concert et rencontre au Coin du Cantou Oizeau Asprières a été mis à jour le 2025-11-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)