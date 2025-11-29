Concert et rencontre au Coin du Cantou Oizeau

Asprières Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2026-04-11

Concert au coin du cantou avec Oizeau, un envol poétique et musical !

Le trio toulousain Oizeau explore un territoire sonore singulier où se croisent jazz, musiques traditionnelles et réminiscences classiques. À travers des compositions originales, les trois musiciens aux influences diverses tissent une musique à la fois poétique et turbulente. À la recherche d’un jazz moderne sans batterie ni basse, ce trio invente un son propre, aérien et mouvant, où l’improvisation devient langage commun. Une rêverie musicale à découvrir comme un envol.

Mathis Polack saxophone alto, sopranino / Markus Thiel accordéon / Cyril Berhnard guitare électrique .

Asprières 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82

