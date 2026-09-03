Concert et Rencontre : Jacob Mafuleni feats Grégoire Viché Conservatoire André Messager Montluçon
mercredi 14 octobre 2026 · Conservatoire André Messager · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Concert et Rencontre : Jacob Mafuleni feats Grégoire Viché
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 19:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Jacob Mafuleni est un musicien traditionnel reconnu au Zimbabwe pour sa maîtrise de la Mbira ainsi que sa voix profonde et sa connaissance des répertoires traditionnels du pays.
En tournée en France, il sera ici accompagné par Grégoire Viché.
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Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
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English :
Jacob Mafuleni is a traditional musician renowned in Zimbabwe for his mastery of the mbira, as well as his deep voice and his knowledge of the country’s traditional repertoires.
While on tour in France, he will be accompanied here by Grégoire Viché.
L’événement Concert et Rencontre : Jacob Mafuleni feats Grégoire Viché Montluçon a été mis à jour le 2026-09-03 par Montluçon Tourisme
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